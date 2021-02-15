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Sopayla dövüp gözlerini oydular

Tarsus'ta bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği tedavi altına alındı. Vatandaşlar, köpeğe işkence edip döven kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Güncellenme: 10:57, 15/02/2021
Haberler Yaşam
Sopayla dövüp gözlerini oydular

Tarsus’ta sokakta acılar içinde kıvranan köpek için herkes seferber oldu. Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı.

Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

“YAKALANIP CEZALANDIRILSIN”
İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
DHA

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