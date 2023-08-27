Sörfçüler yaralı yunusu kurtardı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde kıyıya vuran yunus, sörfçüler tarafından kurtarıldı.

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Kandıra ilçesi Babalı sahilinde dün saat 16.30’da Babalı Sörf Kulübü sporcuları, kıyıya yakın bir noktada yaralı yunus olduğunu fark etti. Sporcular, yunusu sörf tahtasına alarak kıyıya getirdi.

Yetkililere haber verilirken, yunusun tedavi edebileceği bir merkez aranmaya başlandı.

Sörf kulübü sporcuları ve sahildekiler, zarar görmemesi ve kaçmaması için saatlerce suda yunusla ilgilendi.

Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri de yaralı yunusun tedavi edilebilmesi için çalışma yaptı.

Son olarak İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Yunus saat 23.30’da taşınabilir havuz ile İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı. (DHA)