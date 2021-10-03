Sörfçülerin yeni rotası Gökova

Gökova Körfezi’ndeki Akçapınar sahili, sörf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Rüzgar ve deniz şartlarının benzersiz olduğu bölge özellikle uçurtma sörfünde ön plana çıkıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye'de sörf denilince akla önce Alaçatı ve Gökçeada geliyor. Muğla'nın Ula İlçesi'nde bulunan Akçapınar Mahallesi'nin sahili de son dönemde sörfçülerin favori rotaları arasına girdi. Gökova Körfezi'nin tertemiz ve sörfe uygun denizi, bol rüzgarla birleşince sadece Türkiye'den değil dünyadan da ünlü sörfçüler, bölgeye akın etmeye başladı. Akçapınar özellikle uçurtma ve tahta sörfü tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sporcular rengarenk ekipmanlarıyla gökyüzünde adeta şov yapıp izleyenlere de şölen yaşatıyor.

30 BİN KİŞİ GELİYOR

2016 ve 2018 Türkiye şampiyonu Serkan Erkek (25), Alaçatılı olmasına rağmen Akçapınar'ı neden tercih ettiğini şöyle ifade ediyor: “Buradaki plaj 3 buçuk kilometre uzunluğunda ve yapılaşmadan uzak. Çok geniş ve çok insanın aynı anda sörf yapabildiği bir yer. 150-200 metre uzunluğundaki sığ bölüm sörf öğrenmek ve pratik yapmak için çok uygun. Denizin dibi tamamen kumluk. 6 ay boyunca sahile doğru esen sabit rüzgarıyla bu spor için dünya standartlarında koşullar sunuyor. Nisanın ilk haftalarında esmeye başlayan rüzgar eylül sonuna kadar sürüyor. Burada 7 tane sörf okulu bulunuyor. Buraya sörf yapmak için yılda 30 bin kişi geliyor.”

DERS ÜCRETİ 500 TL

Bölgede sörf öğrenmek isteyenler için ders saat ücreti 500 TL civarında. Daha önce hiç bilgisi ve pratiği olmayan birinin bu sporu güvenli bir şekilme yapabilmesi için yaklaşık 6-8 saat ders alması gerekiyor. Uçurtma sörfü için komple bir ekipman fiyatı da 2 bin 900 Euro'yu buluyor (Yaklaşık 30 bin TL) . Bu ekipmanları kiralamak da mümkün.