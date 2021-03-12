Sosis aşkı başını yaktı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında 9 yıl önce gerçekleştirilen soygunda, suçlu, olay yerinde bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandiviçte bulunan DNA örneği tarafından ortaya çıktı.

Sandviçten alınan DNA örneğinin, Fransa’da başka bir olay sırasında gözaltına alınan şüphelinin DNA’sıyla eşleştiği bildirildi. Alman polisi 9 yıllık bir hırsızlık vakasının zanlının ısırıp yememeden bıraktığı bir sosisten elde edilen DNA sayesinde çözüldüğünü açıkladı.

ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE İADE EDİLMEYECEK

Fransa’da başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan adamın DNA’sı hırsızlık dosyasındaki DNA’ya uyunca Alman polisine haber verildi.

Alman polisi suçun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle DNA’sından bulunan hırsızın Almanya’ya iadesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. (DHA)