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Sosyal medya bu azmi konuşuyor! İnanılmaz değişim: Bir yılda 145’ten 68 kiloya indi
Sosyal medya bu azmi konuşuyor! İnanılmaz değişim: Bir yılda 145’ten 68 kiloya indi
Avustralya'da 145 kilodan 68 kiloya inmeyi başaran Alida Elizabeth Dreyer, azmiyle sosyal medyada gündem oldu. Başından geçenleri anlatan Dreyer, benzer durumları yaşayanlara ilham vermek istediğini söyledi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 6 Ağustos 2020 - 12:33

Avustralya’nın Sydney şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Alida Elizabeth Dreyer, çocukluğundan itibaren fazla kilolarıyla mücadele ediyordu.

Okul arkadaşlarından iri olduğu için sık sık zorbalıkla mücadele eden Dreyer, kendini daha da çok yemeye verdi. 10 yaşında 82 kiloya ulaşan Dreyer, ergenliğinden itibaren günde 3 bin 500 kalorilik besin tüketmeye başladı.

Dreyer 145 kiloya kadar ulaşmıştı.

2017 yılında 145 kiloya kadar çıkan Dreyer’in hayatı o dönem değişti. Bebek sahibi olmak isteyen Dreyer, doğal yollardan mümkün olmayınca doktorun yolunu tuttu. Aşırı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle hamile kalamadığını öğrenen kadın, radikal bir karar aldı.

Dreyer’in öncesi ve sonrası.

‘Zehirli’ olarak nitelediği ilişkisine son veren Dreyer, mide küçültme ameliyatına girdi. Ameliyatın ardından vegan beslenme düzenine geçen Dreyer, 1 yılın sonunda 68 kiloya inmeyi başardı.

‘HAYATIMI YAŞAMAYA KARAR VERDİM’

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak ilham vermek isteyen Dreyer, “Günde 5 bin kalori aldığım zamanlar bile oluyordu. Hareket etmekte zorlanıyor, 100 metre bile yürüyemiyordum. Hayatımın geçip gitmesi yerine, onu geri almak ve yaşamaya karar verdim” ifadelerini kullandı.