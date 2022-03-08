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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Köpekbalığını görebiliyor musunuz?

Avustralyalı fotoğrafçı Sean Scott tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran görüntülerde çoğu kişi okyanusta köpekbalığını bulmakta zorlandı...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:24 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Köpekbalığını görebiliyor musunuz?

Avustralya’da fotoğrafçı Sean Scott tarafından kaydedilen ve okyanus sularında köpekbalığı tespit etmenin ne kadar zor olduğunu kanıtlayan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Avustralyalı fotoğrafçı Sean Scott, drone yardımı ile Batı Avustralya’nın Esperance kentinde eşsiz görüntüler çekti. Ancak tam bu sırada, okyanusun maviliğinde bir köpekbalığı gözüne çarptı.

Ancak Scott, bu videoyu yayınladıktan sonra çoğu kişi köpekbalığının varlığını fark edemedi. Bunun üzerine Avustralyalı fotoğrafçı yeniden bir video yayınladı ve ‘Köpekbalığı görebiliyor musunuz?’ yazdı.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüde köpekbalığının ise yazının hemen alt kısmında olduğu belirtildi.

Ana hatları ile soluk gözüken köpekbalığını çok kişi fark edemedi.

Yüzlerce kişi, videonun yorumlarında köpekbalığını tespit etmek için uğraştığını açıklarken sonunda şaşkına döndüğünü ve onu tespit etmekte zorluk çektiğini aktardı.

Sidney’deki Little Bay Plajı’nda köpekbalığı saldırısında Şubat ayında bir kişi hayatını kaybetmişti. Olay 2022 yılında meydana gelen altıncı köpekbalığı saldırısı olurken, yetkililer, 1963’ten beri Sidney’deki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğunu da aktardı.

Sidney, dünyada en çok köpekbalığı saldırısı yaşanan şehirlerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl, tüm dünyadaki köpekbalığı saldırılarının iki katından fazlası Avustralya’da gerçekleşmişti.

2020’de CSIRO, doğu Avustralya’da aktif olan yavrular da dahil olmak üzere 12 bin 802’ye kadar büyük beyaz köpekbalığı olabileceğini tahmin etti.

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