Sosyal medya bu kareyi konuşuyor… İhaneti yansıma ele verdi

4 yıllık sevgilisi tarafından aldatılan Sydney Kinsch, ihaneti fotoğraftaki ince bir detaydan ortaya çıkardı. Kinsch gözlükteki yansımadan kadını fark ederken, yaptığı paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir aldatılma hikayesi son günlerin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Sydney Kinsch isimli genç kadın, TikTok üzerinden bir video paylaştı.

1.7 milyon kez izlenen videoda Kinsch, sevgilisinin kendisine gönderdiği fotoğrafı gösteriyor. Bir otomobilin içinde olduğu görülen adamın gözlüklerindeki yansımada bir kadına ait olan bacaklar dikkat çekiyor.

Kinsch videoya not olarak ise “4 yıllık sevgilimin beni aldattığını Snapchat’ten göstermesi” ifadelerini yazdı.

Daha sonra fotoğrafın hikayesini de anlatan Kinsch, “Fotoğrafı yolladıktan sonra direkt onu aradım. Bana gönderdiği kızın farkında olup olmadığını sordum, hiçbir şeyden haberi bile yoktu. Yansımayı gösterdiğimde ise benim deli olduğumu, kızın bir arkadaşının sevgilisi olduğunu iddia etti. Ama o ay beni beş farklı kişiyle aldattığını öğrendim” dedi.

Kinsch, “Sevgilinizin gözlüklerinin yansımasını kontrol edin kızlar” derken, genç kadının ihaneti yakalama şekli binlerce yorum ve etkileşim aldı.