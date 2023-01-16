HAYAT
Abone Ol

Sosyal medya bu optik illüzyon testini konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz fotoğraftaki kadın yüzünü görebildiniz mi?

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:05 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sosyal medya bu optik illüzyon testini konuşuyor

Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testleri, bir görenin bir daha bakmasına sebep oluyor.

Bu resme uzun süre bakıldığında, siyah ve beyaz çizgiler arasında saklanan kadını yalnızca yüksek IQ’lu insanların görebileceği iddia ediliyor.

Instagram görselini paylaşan sayfaya göre, kadının yüzünü ancak keskin gözleri ve yüksek IQ’ları olan kişiler görebilir. Eğer siz de bu siyah beyaz çizgiler arasından bu yüzü 10 saniye içinde bulabildiyseniz, parlak bir zihne sahipsiniz.

Ama değilse, bunun aslında oldukça zor bir şey olduğunu kabul edin. Unutmayın… Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bu tarz optik illüzyon ve IQ testlerinin beyne yararını ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, beyin bu tarz bulmacalarla ne kadar çalışırsa o kadar aktif oluyor…

Bu illüzyon testi sosyal medyada gündem oldu: Siz timsahı bulabildiniz miİlginizi ÇekebilirBu illüzyon testi sosyal medyada gündem oldu: Siz timsahı bulabildiniz miBurçlara göre en iyi renk kombinasyonları açıklandıİlginizi ÇekebilirBurçlara göre en iyi renk kombinasyonları açıklandıNarsistlerin sergilediği bu 10 özellikten sağlıklı bir şekilde kaçınabilmenin yollarıİlginizi ÇekebilirNarsistlerin sergilediği bu 10 özellikten sağlıklı bir şekilde kaçınabilmenin yolları
X Reklam