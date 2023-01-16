Sosyal medya bu optik illüzyon testini konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz fotoğraftaki kadın yüzünü görebildiniz mi?

Sozcu.com.tr

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Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testleri, bir görenin bir daha bakmasına sebep oluyor.

Bu resme uzun süre bakıldığında, siyah ve beyaz çizgiler arasında saklanan kadını yalnızca yüksek IQ’lu insanların görebileceği iddia ediliyor.

Instagram görselini paylaşan sayfaya göre, kadının yüzünü ancak keskin gözleri ve yüksek IQ’ları olan kişiler görebilir. Eğer siz de bu siyah beyaz çizgiler arasından bu yüzü 10 saniye içinde bulabildiyseniz, parlak bir zihne sahipsiniz.

Ama değilse, bunun aslında oldukça zor bir şey olduğunu kabul edin. Unutmayın… Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bu tarz optik illüzyon ve IQ testlerinin beyne yararını ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, beyin bu tarz bulmacalarla ne kadar çalışırsa o kadar aktif oluyor…

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