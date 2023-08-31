Sosyal medya bu optik illüzyonu konuşuyor… Gördüğünüz ilk şey kişiliğinizi yansıtıyor

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcının yayınladığı optik illüzyon testleri, dikkat çekti. Pek çok kullanıcı testi kendinde uyguladığında çıkan sonuçlara hayret etti.

Sozcu.com.tr

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Optik illüzyonlar kişiliğiniz hakkında pek çok ipucu verebilir. Sosyal medya platformu TikTok’ta yer alan Mia Yilin da sık sık bu tip testler yayınlayarak kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Son olarak Yilin yayınladığı yeni bir testle kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Yilin, yayınladığı resimde fark edilen ilk görüntünün kişilikle ilgili önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Mia’ya göre, eğer ilk önce insanları fark ettiyseniz, siz mantığınızla hareket ediyorsunuz demektir: “Nazik bir insansın ve katı bir ahlâk anlayışına sahipsin. Kalbinin körü körüne aptalca, kötü kararlar almasına izin vermekten hoşlanmıyorsun. Bunun yerine, her şeyin her adımını düşünüyorsun.”

Eğer yenmiş bir elma ilk fark ettiyseniz de daha çok duygusal birisiniz demektir. Mia, bu duygusallığı ise şöyle açıklıyor: “Bu, gizli sinyalleri okumada iyi olduğunuz ve sosyal ortamlarda söylenecek doğru şeyleri bildiğiniz anlamına geliyor. Ancak bunu ilk siz fark ettiyseniz, bu sessiz kalmayı seçtiğiniz ve zekanızın başkaları tarafından küçümsendiğini hissettiğiniz anlamına gelebilir.”

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