Sosyal medya bunu konuşuyor: Bu optik illüzyon testi kişiliğinizi belirliyor

Sosyal medyada yayılan ve binlerce kişiye ulaşan bu optik yanılsama, kişilik özellikleriniz hakkında pek çok soruya yanıt veriyor.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testleri, bir görenin bir daha bakmasına sebep oluyor.

Optik illüzyonlar sizin hakkınızda çok şeyi ortaya çıkarabilir. Bazıları kişilik özelliklerinizi de tespit ederken diğerleri sizin nasıl bir insan olduğunuzu gösterebilir.

İçerik üreticisi Mia Yilin tarafından TikTok‘ta paylaşılan bu görsel ise, ilk gördüğünüz hayvana göre nasıl bir arkadaş olduğunuzu ortaya çıkarabilir.

TikTok hesabında 450 binden fazla takipçisi bulunan Yilin, yorumlarınızın sizin içe dönük ya da sosyal bir insan olup olmadığınıza işaret edebileceğini belirtti.

Resimde bir aslan ve iki zebra var, peki siz önce hangisini görüyorsunuz?

ÖNCE ZEBRAYI GÖRDÜYSENİZ

Yilin’e göre, ilk önce iki zebrayı gördüyseniz, havadan sudan sohbet etme ve arkadaşlık kurma konusunda harikasınız.

Başkalarının ne duymak istediğini her zaman bilirsiniz ve sonuç olarak onları kendi isteğinize göre yönlendirebilirsiniz.

Ancak konu daha derin sorunlara geldiğinde, işleri içinizde tutmayı ve yalnızca yakın arkadaşlarınıza ve ailenize güvenmeyi seviyorsunuz.

ÖNCE ASLANI GÖRDÜYSENİZ

Eğer önce aslanı gördüyseniz, arada sırada arkadaşlarınızla takılmayı seven biri olsanız da, aslında daha çok içe dönük birisiniz ve yalnız zamanınızın kıymetini biliyorsunuz.

Başkalarına karşı nadiren sesinizi yükseltiyorsunuz çünkü sadece yüksek sesle konuşmanın hiçbir şey kazandırmadığını anlıyorsunuz.

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