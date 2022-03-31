Sosyal medya bunu konuşuyor: Bu yüzü nasıl gördüğünüz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir tür göz yanılsamasına dayanan görselin, kişilik özellikleriyle ilgili bilgi verdiği iddia edildi. Buna göre, görselde görünen iki farklı görüntü iki ayrı kişilik özelliğini işaret ediyor.

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Bir kadının yüzünün yer aldığı bu fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Optik illüzyon fotoğrafında kadının yüzünü herkes farklı şekillerde gördüğünü belirten mesajlar attı.

Sosyal medyada sık sık paylaşılan ve optik illüzyon ya da göz yanılsaması olarak isimlendirilen görsellerin kişilik özelliği ya da sağlıkla ilgili bilgiler verdiği de vurgulandı.

İngiliz The Sun gazetesi tarafından paylaşılan ve kısa sürede gündem olan bu optik illüzyonda bir kadının yüzünü nasıl gördüğünüz kişiliğiniz hakkında da ipuçları veriyor…

Eğer fotoğrafa ilk baktığınızda kadını yandan görüyorsanız, dış dünyayı önemsediğiniz anlamına geliyor. Zorluklarla mantıklı bir şekilde yüzleşen ve duygularınıza kapılıp giden biri olmadığınızı gösteriyor. Bardağın her zaman yarısı boş değil, dolu olduğunu gördüğünüz için daha iyimser biri olduğunuza işaret ediyor. Ayrıca yardımsever ve dostlarının dertlerine her şekilde koşan biri olduğunuzu da gösteriyor.

Eğer fotoğrafa baktığınızda direkt olarak kadının yüzünü görüyorsanız, herhangi bir durumda gerilimi ortadan kaldırmaya çalışan ve başarılması ne kadar zor olursa olsun hedeflere ulaşmaya çalışan birisiniz. Korkularınıza fazla kapılmayan ve onlardan uzak durmaya çalışan bir yapınız var.

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