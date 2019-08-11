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Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
Emek hırsızı dolandırıcıların yeni taktiği Instagram kullanıcılarının hesaplarını ele geçirerek, kullanıcının takip ettiği diğer hesaplardan kendilerini o kullanıcı gibi tanıtarak para ve değerli şeyler istedikleri ortaya çıktı.
Yaşam 11 Ağustos 2019 - 12:26

Dolandırıcılık sistemi, teknolojinin gelişimiyle her geçen gün artarken sosyal medyanın da etkisiyle çeşitleniyor. Son olarak dolandırıcılar kullanıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçiriyor ve ele geçirdiği hesabın etkileşim kurduğu kişilerden para ve değerli eşyalarını istekte bulunuyorlar. Eğer mesaj yoluyla size gelen linkin güvenilir olduğundan emin değilseniz hiç bir işlem yapmayın. Sosyal medya uzmanları böyle bir durumda savcılığa giderek dilekçe verdikleri taktirde dolandırıcıların IP adreslerine ulaşarak yasal işlemin başlayacağını ifade ediyor.

Son güncelleme: 15:27 - 11.08.2019