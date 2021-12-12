Sosyal medya fenomeni açıkladı: Her gün çıplak fotoğraflarla taciz ediliyorum

Instagram'da 151 bin takipçisi bulunan İngiliz sosyal medya fenomeni ve podcast yayıncısı Jess Davies, 10 yıldır karşılaştığı siber tacizi anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz sosyal medya fenomeni ve podcast yayıncısı Jess Davies, son 10 yıl siber tacizin kurbanı olduğunu söyledi.

BBC’nin haberine göre, Instagram’da 151 bin takipçisi bulunan Davies, kendisine gönderilen görüntüler karşısında usandığını söylerken, “Çevrimdışı olarak yasa dışı olan, çevrimiçi olarak yasa dışı olmalı.” dedi.

İNGİLTERE’DE YENİ YASA GÜNDEMDE

İngiltere’de hükümete, çevrimiçi güvenlikle ilgili yasaları sertleştirmeye yönelik önlemlerin bir parçası olarak siber tacizin suç haline gelmesine yönelik çağrılar artıyor. İngiltere hükümeti, planlarının “sosyal medya şirketlerini çevrimiçi istismarı ortadan kaldırmaya zorlayacağını” söyledi.

Davies, “Sürekli ne paylaştığıma bağlı olarak siber tacize maruz kalıyorum” dedi. Sosyal medya fenomeni, “Bu 10 yıldır devam ediyor. Muhtemelen yüzlerce çıplak fotoğraf aldım. Müstehcen fotoğraflar, seks esnasında çekilen fotoğraflar gibi” dedi.

“‘NEDEN BEN?’ DİYE GÜNLERCE DÜŞÜNDÜM”

Genç kadın, “Fotoğrafları aldığımda biraz kirli hissediyorsunuz ve ‘neden ben? Neden bana gönderdiler, yaptığım bir şey mi’ diye düşünmeye başlıyorsunuz?” diye ekledi.

Davies, siber tacizin “normalleştirilmesinden” korktuğunu açıklarken, “Eğer sokakta seni teşhir eden binlerce erkek olsaydı, bu yasa dışı olduğu için çok büyük bir sorun olurdu, öyleyse neden bunu çevrimiçi olarak kabul ediyoruz?” dedi.

Son dönemde, özellikle pandemi döneminde siber tacizin ve siber saldırıların arttığı belirtiliyor.

Salı günü, İngiltere hükümeti, sosyal medya firmaları için daha katı düzenlemeler getirmeyi amaçlayan Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağı hakkındaki raporunu yayınlayacak.

Siber taciz dahil edilmedi, ancak Başbakan Boris Johnson bunun yasa dışı olması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor: 'Gizli bir adada defalarca tecavüze uğradım'

İlginizi Çekebilir Oyun şirketinden YouTuber'a dava: Siber çete oluşturdu