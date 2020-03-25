Sosyal medya fenomeni baba ve kızının eğlenceli görüntüleri interneti salladı

Teksas'ta yaşayan eski amigo Roland Pollard, 4 yaşındaki kızıyla çektiği videolarla sosyal medya kullanıcılarının nefesini kesti. Pollard'ın kızı ve eşiyle yaptığı riskli hareketleri izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Roland Pollard, 88 bin takipçiye sahip bir Instagram fenomeni. 29 yaşındaki Pollard, kızı ile çektiği videolarla birçok kişinin kalbini çalmaya başladı.

Corona virüsü salgınını nedeniyle eve kapananları biraz olsun neşelendirmek için çektiği videoları takipçileriyle paylaşan Pollard, bu işi başarmış görünüyor. Zira videolar binlerce izlenme alırken, baba ve 4 yaşındaki kızına hayran olmamak elde değil.

Kızı Jayden ile evde akrobasi yapan Pollard, kızının akrobasiyi oldukça sevdiğini ve hiç korkmadığını söyledi.

Kızını asla riskli bir duruma sokmayacağını belirten eğlenceli baba, “Korkunç zamanlar yaşıyoruz. Bunun gibi günlerde insanların biraz pozitifliğe ihtiyacı var. O nedenle karantina sürecinde kızımla iç ısıtan videolar çekmeye başladım ama bu kadar insanın izleyeceğini tahmin etmemiştim” dedi.

Baba ve kızın videoları insanların yüzünü gülümsetirken, Pollard, tecrübesiz insanların bu hareketleri evde denememesi gerektiğini söylemeyi de ihmal etmedi.