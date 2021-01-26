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Sosyal medya fenomeni, ‘Barbie bebeğe’ benzemek için 90 kilo verdi

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan ve sosyal medya fenomeni olan Avustralyalı 36 yaşındaki Kayla Lavende, 90 kilo verdi. Genç kadın, aşırı kilolarından dolayı uçakta iki koltuk bileti almak zorunda kalınca kilo verme kararı verdiğini açıkladı.

Güncellenme: 20:51, 26/01/2021
Haberler Yaşam
Sosyal medya fenomeni, ‘Barbie bebeğe’ benzemek için 90 kilo verdi

Sosyal medya fenomeni olan Avustralyalı genç kadın Kayla Lavende, 90 kilo verdi.

Lavende, uçakta kilolarından dolayı bir yerine iki koltuk almak zorunda kalınca kilo verme kararını verdiğini ifade etti. 154 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, 2 yıl boyunca diyet ve spor yaptığını belirtti.

Oyuncak bebek Barbie’ye olan hayranlandığından bahseden Kayla, oyuncak bebeğe olan takıntısının çocukken başladığını söyledi. Lavende yaptığı açıklamada “Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi” dedi. DHA

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