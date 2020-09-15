Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi akıllanmıyor! Yine kaçak yollardan maymun aldı…

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez kaçak yollardan maymun aldı. Sahiplenilmesi yasak olan maymun ile sosyal medyada takipçi sayısını artırmaya çalışan İzgi'ye tepki yağdı.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, geçtiğimiz yılın sonunda Koko isimli bir maymun sahiplendiğini duyurmuştu. İzgi, söz konusu maymunun annesinin hayvanat bahçesinde öldüğünü iddia etmişti. Birçok sosyal medya fenomeni de bu maymun ile birlikte video çekmişti.

Şikayetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hayvanı İzgi’den kurtardı. İzgi, bunlar yaşanırken video çekerek kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

24 yaşındaki isim geçtiğimiz Temmuz ayında ise Koko’ya kavuştuğunu duyurdu. Ancak bu açıklama gerçek değildi. Zira İzgi ikinci kez kaçak yollardan ‘Makak’ cinsi maymun almıştı. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi’nin ikamet ettiği Eyüpsultan’daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı ‘Makak’ cinsi maymuna el koymuştu.

Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, kurtarılan maymunun işlemlerinin sürdüğünü, kısa bir süre sonra hayvanat bahçesinde yaşamına devam edeceğini duyurdu.

YİNE KAÇAK YOLLARDAN SAHİPLENDİ

Ancak İzgi bir türlü akıllanmadı. Sosyal medya fenomeni üçüncü kez de kaçak yollardan maymun sahiplendi. Bu da İzgi’nin Instagram’dan yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. İzgi, bu maymunun da ilk maymunu olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada İzgi’ye yönelik tepki sürüyor. Başta hayvanseverler olmak üzere binlerce kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra Maliye Bakanlığı’na da İzgi hakkında harekete geçmesi için davette bulundu.