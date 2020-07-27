Sosyal medya fenomeni Münhan Çınar corona virüsü döneminde dikkat çekmeyi başardı

Corona virüsü pandemisi döneminde evde kalan ve kısa sürede sosyal medyada ürettiği makyaj ve moda videolarıyla on binlerce takipçi sayısına ulaşan Münhan Çınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başardı. Çınar, ürettiği videolarla ünlü firma ve markalarında reklam yüzü hedefine girdi.

MODA VE STİL VİDEOLARIYLA DİKKAT TOPLADI



Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra birçok dergide çalışan Münhan Çınar, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra evden çalışmaya başladı. Özellikle pandemi süresince sosyal medyayı daha aktif kullanan ve makyaj videolarının yanında moda ve stil önerilerini de ekleyen Çınar, takipçi sayısını artırdı. Çektiği videolarla sosyal medya fenomeni olan Münhan Çınar, yaptığı paylaşımlar binlerce görüntülenme sayısı elde ediyor.

“SOSYAL MEDYADAN KAZANDIĞIM PARAYI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUM”



Münhan Çınar, paylaştığı videoların marka ve firmaların dikkatini çektiğini ifade ederek, “Yaptığım paylaşımlarla birlikte birçok firma ve markadan reklam teklifleri geliyor. Birçok firma ile çalışmaya başladım. Yine kazandığım parayı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak benim birinci görevim olduğunu düşünüyorum. Binlerce takipçim arasından bana ulaşıp soru soranlar oluyor ya da tavsiye almak isteyenler. Bunlara da en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum” dedi.