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Sosyal medya fenomeni Kourtney Kardashian nişanlandı

Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian rock müzisyeni sevgilisi Travis Barker'ın evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:13 - 18 Ekim 2021 Güncellenme:
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Sosyal medya fenomeni Kourtney Kardashian nişanlandı

ABD’nin ünlü sosyal medya fenomeni ailesi Kardashianların büyük kızı Kourtney Kardashian bir süredir birlikte olduğu müzisyen Travis Barker’ın evlilik teklifine “evet” dedi.

Kardashian, yüzüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker’ın hafta sonu California’da Kardashian’a evlilik teklifi ettiği belirtildi.

Travis Barker’ın sahilde özel bir dekorasyon yaptığı ortaya çıktı.

Dokuz aydır Kardashian ile birlikte olan 45 yaşındaki Barker Rosewood Miramar Beach Hotel’de kırmızı güller ve beyaz mumların arasında evlilik teklifi ettiği belirtildi. Kardashian çiftin pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

2005-2015 yılları arasında Scott Dissick ile birlikte olan Kardashian’ın bu ilişkisinden üç çocuğu bulunuyor. Öte yandan Barker da 2001-2002yıllarında Melissa Kennedy ile evlenmiş ve daha sonra Shanna Moakler ile 2004-2008 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Alabama ve Landon isimli iki çocuğu bulunuyor.

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