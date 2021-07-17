Sosyal medya fenomeni Pucca serbest kaldı

Ünlü sosyal medya kullanıcısı Pınar Karagöz, gözaltına alındığını dün twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. “Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı.” diyerek paylaşım yapan Karagöz’ün Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Pucca’nın daha sonra Twitter’da “15/07 Şafak Vakti 15 Temmuzda Seyircisiyle Buluşuyor” paylaşımına yaptığı alıntıdaki söylemleriyle ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.

ARANIYOR KAYDI VAR

Emniyette ifade veren Pucca’nın bayram tatili sonrasında adliyeye gitmesi şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Polis işlemleri sırasında Pınar Karagöz’ün başka bir dosyadan daha hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet savcılığınca “Halkın bir kesimini sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçuyla ilgili başlatılan soruturmadan arandığı öğrenildi.

Pucca’nın soruşturmaya konu olan o mesajında “….Hala erkek denen aşağılık karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum” paylaşımından kaynaklandığı belirtildi. İddialarla ilgili avukatı eşliğinde ifade veren Karagöz, serbest kaldığını kendi sosyal medya hesabından da duyurdu.