Sosyal medya fenomeni uçak kazası geçirdi! Vatandaşlar İHA düştü sandı

Yaptığı ilginç ve tehlikeli videolarla sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, bu defa ilginç bir çalışmaya imza attı.

Uçak yapma hayali olan Kındır, 300 CC'lik motor kullanarak bir uçak tasarladı. Tasarladığı uçağı test etmek isteyen fenomen, işlerin ters gitmesi ve rüzgarın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HAVALANDIKTAN SONRA YERE ÇAKILDI

80 kilometre hıza ulaşan uçak, birden havalandı. Yoldan çıkan ve bariyerlere çarpan uçak yere çakıldı. ‘İnsansız Hava Aracı’ düştüğünü zanneden çevredeki vatandaşlar da hemen kaza yerine koştu.

“İNSANSIZ DEĞİL İNSANLI HAVA ARACI DÜŞTÜ”

Yaşanan garip kazayı yara almadan atlatan fenomen, kaza anını anlattı:

* Bir uçak yapmayı denedim. Böyle bir hayalim vardı. 300 CC’lik motordan güzel bir uçak ürettim. Uçağımızı denemeye çıktık. 80 kilometre kadar hıza ulaştığımda uçağım havalanmaya çalıştı.

* Aslında bu videomda uçağı uçurmayacaktık. Karada yürütmek istedik. Uçak uçmaya çalıştı. Kanatlarda uçma mekanizmaları olmadığı için uçağın önü havalandığı için kaza geçirdik.

* Sizlere de haber gelmiş insansız hava aracı düştü diye ama insanlı hava aracı düştü. Böyle bir olay geldi başımıza. Görenler yardım etmeye geldi. Onlar da şaşırdı bu uçak nereden geldi buraya diye. (İHA)