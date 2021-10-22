Sosyal medya fenomeninin ölümünde flaş gelişme: Nişanlısına ait kalıntılar bulundu

ABD’de ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun, kayıp nişanlısı Brian Laundrie’ye ait olan insan kalıntıları bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve “Gabby” olarak bilinen ünlü sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun kayıp nişanlısı Brian Laundrie ile ilgili bir gelişme yaşandı.

FBI, Florida'da Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta yapılan aramada Laundrie'ye ait insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu kalıntıların yanında Laundrie’ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar bulunduğunu belirten FBI yetkilisi Michael McPherson, “Eşyalar, yakın zamana kadar su altında kalan bir bölgede bulundu” dedi.