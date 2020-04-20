Sosyal medya güvenliğine dikkat

Son açıklanan verilere göre corona virüsünün de etkisiyle günlük sosyal medya kullanım oranları 8 saat düzeylerine çıktı. Sosyal medya uzmanı Can Sarıkoç sosyal medya güvenliğiyle ilgili aşağıdaki bilgileri verdi.

BASİT ŞİFRELER KULLANMAYIN

Sarıkoç: “Doğum yılınız, cep numaranız veya tuttuğunuz takımın kuruluş yılı gibi şifreler kesinlikle kullanmayın Bunun yerine şifreler, sayıların, sembollerin ve büyük harflerin ve küçük harflerin bir kombinasyonunu içermelidir. Parolanızı sık sık değiştirmekte yarar var. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanmanız oldukça faydalıdır. Bu sayede sosyal medya hesaplarınız ile hacker arasında tek bir parola bulunamaz. Hesabınızı sadece şahsi bilgisayarınızda kullanıyorsanız çok şart değil ama ofis bilgisayarında kullanıyorsanız her seferinde çıkış yapmakta yarar var.

TUZAK MESAJLARA, MAİLLERE ALDANMAYIN

Size ‘profilinizi kim ziyaret ettiğinizi öğrenin”, ‘mavi tik almak için formu doldurun’ gibi aldatmaca mesajlar gelebilir. Bu en sık hesap çalma yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle kişisel bilgilerinizden hesap şifrenize kadar her şeyi yazmanızı isterler ve sonrasında hesabını ele geçirilir. Ne Instagram’ın ne Twitter’ın ne de Facebook’un böyle bir uygulaması yoktur. Bu tuzağa sakın düşmeyin.

KULLANILMAYAN HESAPLARINIZI KAPATIN

İleride bir gün kullanabilirim diye açtığınız bir hesabınızın olduğunu düşünün. Zayıf bir parola belirlemiş veya bu parolayı bir yere not etmiş olabilirsiniz. Ancak kullanmıyor olsanız dahi kötü niyetli kişiler bu hesaplarınıza göz dikebilirler. Hesabınızı ele geçirip içerisindeki özel bilgilerinizi de ele geçirebilirler. Sizin adınıza söz konusu bu sosyal ağda paylaşımlar yapabilir, arkadaşlarınızdan sizin adınıza taleplerde bulunabilirler. Hatta onlarda borç bile isteyen dolandırıcılar mevcut. Bu nedenle hiçbir zaman kullanmayacağınızı düşünüyorsanız o hesabı kapatmak en doğru seçenek.

KORUNMAK İÇİN YAZILIM KULLANMAK GÜVENLİĞİ ARTIRIR

Kötü niyetli kişiler sosyal medyada gün geçtikçe daha agresif hale geliyor. Bir şekilde bilgisayarınıza bulaşabilecek virüs ya da program ile klavyenizde yazdığınız tüm yazıların (buna parolalarınız da dahil) bir kopyasının saldırganların mail adreslerine gönderilmesine neden olabilirsiniz. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bilgisayarınızda güncel bir anti-virüs programı kullanmak olacaktır.

CEP TELEFONUNUZUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

Akıllı telefonlar, sosyal medyaya erişmek için en popüler yolların başında geliyor. Hem her an yanınızda olan telefonunuz sizin elinizde kaldığı sürece bir sorun yok. Ancak, telefonunuzun kaybolması veya çalınması durumunda, tek dokunuşla sosyal medya hesaplarınıza erişim hakkının kötü niyetli kişilere geçebilir. Bu yüzden telefonunuzu güçlü bir parola ile korumak bu gibi durumlarda oldukça önem taşır. Bunun yanı sıra böyle bir durum başınıza geldiğinde ilk yapmanız gereken şeylerden biri kullandığınız sosyal ağlardaki parolalarınızı değiştirmek ve diğer tüm oturumlardan çıkış yapmak olacaktır.

TELEFON VE MAİL BİLDİRİMLERİ ÖNEMLİ

Sosyal medya hesaplarınızı korumanın bir yolu, mobil cihazınızda şüpheli durumlar için bildirimlerinizi açmaktır. Aynı zamanda mail bildirimlerinin de açık olması ekstra tedbir sağlayacaktır. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube gibi bilinen tüm popüler sosyal ağlar bu özelliği desteklemekte. Bu özellik sayesinde hesabınıza giriş yapmaya çalışan yeni bir cihaz olduğunda size e-posta ile bildirim gelecektir, hızlı müdahale ile hesabınızı kurtarabilmeniz mümkün.