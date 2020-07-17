Sosyal medyada çocukları bekleyen tehlikeye dikkat!

Bu yılki Oğuz Tansel Çocuk Yazını ödülü sahiplerini buldu. Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen törende, ödülü Doç. Dr. Ebru Güzel ve Dr. Esra Uslu aldı. En son Yalvaç Ural'ın Sümer Hayvan Masalları/Yabanöküzü Boynuzlu Tilki kitabının ardından, Güzel'in Eşikteki Çocuk #tween kitabının ödüle layık görülmesi iki ismi bir araya getirdi. Her iki isimle ortak endişeleri olan çocukluğun yitişi üzerine konuştuk.

– Ebru Hanım kitabınızda tween sorunundan bahsediyorsunuz, nedir bu sorun?

E.G. Amerika'da artık genel olarak 8-13 yaş grubuna çocuk değil, tween deniliyor. Yetişkin görünümlü, cinselleştirilmiş, metalaşmış çocuklar bunlar. Lüks tüketim, güzellik ve şöhret ya da beğeni takıntısı içindeler. Yetişkin modeller gibi poz veren bu çocukların “ne çocuk ne ergen” görünümlerinden dolayı eşikte olduklarını düşünüyorum.

– Yalvaç Bey geçmişten bugüne çocukluk algısı nasıl bir değişime uğradı?

1. U. Çocuklar artık doktor, öğretmen olmak istemiyor, manken, etkileyici ya da fenomen olmak istiyorlar. Bu sorunu derinlemesine araştırmak gerekiyor, çünkü çocukların ruhları esir alınmış. İnternet, mobil teknolojiler ve sosyal medyanın gelişimiyle çocukluğun uğradığı erozyon da artmış vaziyette.

– Peki, ailelere neler önerirsiniz?

E.G. Çocukluğun yitişini gösteren süreçlerin bütününe tepki vereceğiz. Yeniden Heidi'lere geri dönüp, okuyan, sorgulayan, görüntüsünden ziyade yeteneklerini ve kişiliğini geliştiren, toprağa dokunan, tohum eken ve hayvanlarla kardeş çocukları öne çıkaracağız. Ayrıca seri dizilerden kafamızı kaldırıp en küçük bir boşlukta telefon ekranına yapışmazsak çocuklarımız için anlamlı bir şey yapmaya kendimizden başlamış oluruz.

Y.U Çocuk yetiştirirken doğru insan yapma eğilimi adıyla çocukları baskıyla, kişiliklerini bozarak, duygularını törpüleyerek, düşünmelerine olanak tanımada yalnızca söylenileni yapmaları ve hatta emretme üzerine bir yaklaşım izleniyor. Okulda da evde de bu böyle. Atasözlerimize bakın, ağaç yaşken eğilir, diyor. Ben de soruyorum ağaç yaşken eğdiğinde ne yapacaksın? Elmayı oturduğun yerden mi toplayacaksın? Ağacı eğdiğin zaman çocuğun da ruhunu törpülemiş oluyorsun. Az toprak, az suyla yani az besinle bonzai yetiştiriyorsun. Bonzai gibi gelişimini tamamlayamadan, olgunlaşan güdük bir ağaç olarak büyüyor. Tellerini de söksen, vitamin de versen, genetiği bozulmuş, özgürlüğü yok edilmiş bir varlık yetiştiriyorsun. Çocuğun öz varlığına ulaşmasına rehberlik etmek için kökten bir değişim gerekiyor.

‘TWEEN İMAJI HER YERİ SARDI'

Ebru Güzel, ‘Instagram'a bakın tweenle ilgili yüzü geçkin etiket göreceksiniz. Tween imajı sokağı, evleri ve okulları da sarmış durumda. Ne yazık ki anneler sosyal medyada, odasını, eşyalarını dahası bedenini teşhir eden çocuklarıyla ve aldıkları beğeni sayısıyla övünüyorlar' dedi.