Sosyal medyada gündem oldu: Sadece yüzde 1’lik bir kesim görebiliyor

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görsellere bir yenisi daha eklendi. TikTok yıldızı Hectic Nick tarafından paylaşılan resimde fil görebiliyor musunuz? Eğer cevabınız 'evet' ise yüzde 1'lik kesimdesiniz demektir...

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Sosyal medyada paylaşılan ve tartışma yaratan resimlere bir yenisi eklendi. Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve kısa sürede yayılan resimde kullanıcılardan ‘fil’ bulmaları istendi.

Görme kabiliyetinizin ne kadar iyi olduğunu ölçen bu resmin, küçük ipuçlarını takip ederek bulunabilmesi aslında çok daha kolay…

TikTok yıldızı Hectic Nick tarafından paylaşılan beyin yakan resim, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Nick, optik illüzyon resmini paylaşarak, ‘İnsanların sadece yüzde 1’i bu resimdeki gizli fili görebiliyor. Kolay değil ama ekranınızı ters çevirmeyi deneyin, belki onu bulabilirsiniz.” dedi.

’10 SAATİMİ ALDI’

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Fili bulmam on saatimi aldı” yazdı. Bir başkası ise onların ağaç olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bir başka kullanıcı ise, “Ekranı döndürmeden buldum. Sanırım yüzde birlik kesimdeyim” yazdı.

Resmin tamamını ters çevirip baktığınızda, kocaman bir filin olduğunu görebilirsiniz. Aslında kalın ağaç gibi görünenler filin ayağı, kısa ağaç ise filin hortumu…

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