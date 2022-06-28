Sosyal medyada gündem oldu: Sadece yüzde 2’lik kesim görebiliyor…

Sosyal medyada paylaşılan bu resim kısa sürede gündem oldu. Peki siz resme bakınca dört kadını görebiliyor musunuz? Yalnızca yüzde 2'lik bir kesim bunu ilk bakışta fark edebiliyor...

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Sosyal medyada paylaşılan ve tartışma yaratan görsellere bir yenisi daha eklendi. Ukraynalı sanatçı Oleg Shupliak tarafından paylaşılan bu resim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Neden ise, fotoğrafta gizli dört kadını görebilen sadece yüzde 2’lik bir kesim olması…

Shupliak, resmi paylaştıktan sonra, sosyal medya kullanıcılarından görüntüdeki dört kadını bulmalarını istedi. Ama sonra ekledi; Hepsini bulmak hiç kolay değil …

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Resim paylaşıldıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı bir kadını gördüğünü doğrularken, diğerlerini bulamadıklarını açıkladı. Bazıları da iki kadını bulduklarını belirtirken, üçüncü ve dördüncüyü bulmanın çok zaman aldığını doğruladı.

Görme kabiliyetinizin ne kadar iyi olduğunu ölçen bu resmin, küçük ipuçlarını takip ederek bulunabilmesi aslında çok daha kolay…

Şimdi dikkatlice resme bakın. Biraz daha yakından bakarsanız, resmin tam ortasındaki kadının yanağında başka bir kadın suratına daha rastlayacaksınız…

Şimdi biraz daha yaklaşın ve dikkatlice kadının sol koluna bakın. Burada da başka bir portreyle karşılaşmanız mümkün. Böylelikle üç kadını bulduk bile…

Son kadını fark etmek biraz daha kolay olabilir, birincinin karnına bakın ve bir çift dudak göreceksiniz. Daha da uzaklaştığınızda aslında bunun bir kadının görüntüsü olduğunu fark edebileceksiniz….

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