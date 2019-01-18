Dijital çağın en önemli iletişim ve etkileşim araçlarının başında gelen sosyal medya artık insanların neredeyse tüm zamanını geçirdiği yapı haline geldi. Birçok olumlu ve olumsuz yönleriyle sosyal medya aynı zamanda da etkili kullanıldığında da bir fırsat kapısıdır. Peki sosyal medyada nasıl etkili olunur?

Özellikle son 10 yıldır popülerleşen sosyal medya artık hayatın büyük bir parçası haline geldi. Sosyal medyayı etkili kullanabilmek de bizim elimizde. Uzun yıllardır hizmet veren sosyal medya ajansı Extlikes'ın yöneticisi sosyal medyayı etkili kullanabilmek için şu bilgileri aktardı;

SOSYAL MEDYADA NASIL ETKİLİ OLUNUR?

“Bu soruyu sadece kişiler değil şirketler ve hatta kamu kurum ve kuruluşları dahi soruyor. Takipçi sayısının yüksek olması, etkileşiminin artmış olması bir şirket için son derece önemli… İster sosyal medya platformlarına reklam vererek isterseniz de işin uzmanından yardım alarak başarılı bir sosyal medya profili oluşturmak mümkün. Fakat burada da karşımıza sorunlar çıkmıyor değil, örneğin sosyal medya platormlarına reklam vererek çok beklenilen verimi alamayabiliyorsunuz. Yine iyi bir sosyal medya ajansı ile çalışmıyorsanız sonuç hüsranla sonuçlanabiliyor.