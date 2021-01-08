Sosyal medyada viral oldu… Renkleri ilk kez gördü

ABD’nin Georgia eyaletinde yaşayan ve renk körlüğü bulunan McKinley “Mac” Erves’e doğum günü nedeniyle arkadaşları özel gözlük hediye etti. Erves yıllar sonra renkleri ilk kez gördü. Erves’in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya hesabından o anları anlatan Erves, “Renk körlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1.8 milyondan fazla izlendi. (DHA)