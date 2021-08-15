Sosyal medyadan bir kente ayar veren adam: Teoman abi

Teoman Yılmaz, sosyal medyada yaşadığı kent olan Trabzon’un sorunlarını paylaşıp yetkililere uyarıda bulunuyor ve vatandaşın derdine çözüm buluyor.

İSMAIL AKDUMAN

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Trabzon'da yaşayan 61 yaşındaki Teoman Yılmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni bitirdi. Çalışma hayatına 1982'de ÇAYKUR'da atıldı. 1993'te İller Bankası'nda kontrol mühendisi olarak göre yaptı. 2008'de emekliye ayrılmasından bir süre sonra sosyal medya fenomeni oldu.

‘İNSANLIK İÇİN….'

Kentte “Teoman abi” olarak bilinen Yılmaz, Trabzon'un sorunlarını, vatandaşların şikayetlerini sosyal medya hesabından paylaşıp yetkilileri uyarıyor. Yaklaşık 810 bin nüfuslu kentin yöneticilerine ayar veren Teoman abi, bu süreci anlattı: “Önce sosyal medyada vakit geçirenlere kızıyordum. Sonra dedim ki; bıçak portakal soyarken iyi ama insana karşı kullanılırsa kötü. Suç bıçakta değil. Sonra sosyal medya… Adam sistem kurmuş. Kötü kullanıyorsan kötü sonuç veriyor, iyi kullanırsan iyi sonuç veriyor. Biz dedik ki bunu insanlık adına, insana dokunma adına kullanalım.”

Yılmaz, bir süre sonra kentin sorunlarını fotoğraflayarak yetkilileri uyarmaya başladı. Gün geçtikçe takipçileri arttı. Trabzon'un 18 ilçesinden vatandaşlar aksayan, yarım kalan ya da bozulan yatırımların fotoğrafını çekip Yılmaz'a göndermeye başladı. Yılmaz da kendisine iletilen mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. 12 yıl sonunda bütün sosyal medya hesaplarında 50 bine yakın takipçisi olurken, Yılmaz da Trabzon'un “Teoman abisi” olarak tanındı.

Sokağında, mahallesinde, semtinde ya da ilçesinde bir sorun gören, “Teoman abi, sayfanda paylaşır mısın?” diyerek mesaj gönderdi. Aksaklıkları dile getirmekle kalmayan Yılmaz, takibini de yaptı. Bazı sorunların yarım saatte, bazı sorunların 3-5 ayda çözülmesini sağlayıp onları da paylaşarak yetkililere teşekkür etti. Dünya görüşü, siyasi fikri farklı insanlardan oluşan takipçilerinin dertlerini dile getiren Teoman Yılmaz, “Her gün 18 ilçeden yüze yakın şikayet vatandaşlar tarafından video, resim, yazılı belge olarak gönderiliyor. Her iddiayı araştırıp soruşturmak zaman alıyor. İnsanlar cevap alamayınca da üzülüyorum” ifadesini kullandı.

‘ORTAK AKIL VE VİCDAN'

Trabzon'un Teoman abisi, şunları söyledi: “Kentimizin verimli yönetilmesi, kaynakların doğru projelere aktarılması noktasında çok etkili, belgeli yayınlar yapıyoruz. Bunu yaparken fani olduğumuzu hatırlatıyor ve fani insanlar peşinde koşmanın doğru olmadığını, sistemin ve otokontrolün neden verimli çalışmadığını sorguluyoruz. Trabzon'da 2 dudak 1 kafa sisteminin ortak akıl ve vicdanı pasifize etmesinin maliyetinin ağır olduğunu belirtiyoruz. Trabzon'a yapılan 36 milyar TL yatırımın doğru yerlere yapılmadığını, halkın ihtiyacının öne çıkmadığını 12 yıldır 50 binden fazla haberimiz ile sade vatandaşa anlatmaya çalışıyoruz.”

Trabzon'un fahri müfettişi

Teoman Yılmaz, 12 yıl önce tanıştığı sosyal medyayı yaşadığı kentin sorunlarına çözüm bulmak için kullandı. Bu sayede birçok sıkıntıya çare olan Yılmaz, kentin fahri müfettişi oldu.

Ahlak, liyakat sorunu bitmedi bedelini ödüyoruz

Trabzon'un fahri müfettişi haline gelen Teoman Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüşerek kentin sorunları hakkında bilgi verdi. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin takip ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların toplum ve vatandaş lehine olmasına önem veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Sorunların bazen saatler içinde çözülmesi, bazen 16 yıllık sorunun 1 ayda çözülmesi gibi huzur verici sonuçları yaşıyorum. Bu sistem doğru mu? Tabii ki değil. Üzücü olan şey fani bir insanın çare aranır biri olmasıdır. Bugün Trabzon'da güven endeksi çalışması yapılsın, bizim ismimiz de yer alsın o listede, birinci olacağımızdan şüphem yoktur. Bu düşündürücü ve üzücüdür. 200 yıldır siyasette ahlak ve liyakat sorunu çözülemedi. Bedelini hepimiz ödüyoruz ve daha da ödemeye devam edeceğiz.”

Çaresiz annelerin sesi olacağım

Teoman Yılmaz'ın yeni amacı kentte yaşayan çaresiz annelerin sesi olmak. “Trabzon'da tek bir tane çaresiz anne bırakmayacağım” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Ciddi veri tabanı ile onları bir süreç içerisinde üreten, para kazanan hale getireceğim. Artık gıda yardımı, bakkal borcu, elektrik, doğalgaz faturası, giyim yardımı olmayacak. Trabzon'da projemizi hayata geçireceğiz. Fahri danışmanlarımız ile sürekli çalışıyoruz bu projeye. Bunların hepsi hoş bir seda için.”