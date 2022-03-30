Sosyal medyanın konuştuğu ‘beyin yakan’ o resim: Eşi olmayan tırtılı 40 saniye içinde bulun

Dudolf olarak bilinen Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından hayata geçirilen bulmaca, sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu bulmacayı 40 saniyede çözebilecek kişiyi arıyor...

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Sosyal medya, Dudolf olarak bilinen Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından yaratılan bu bulmacayı konuşuyor.

Kısa sürede paylaşım rekorları kıran bulmacada, kişilerden, eşi olmayan tırtılı bulmaları isteniyor.

İngiltere merkezli Hopes Grove Nurseries’in müdürü Morris Hankinson, beyin jimnastiği görsellerin son dönemde oldukça revaçta olduğunu belirtirken, “‘Baharın başlangıcını kutlamanın eğlenceli bir yolu olarak bu beyin jimnastiğini yaratmak istedik. Tamamlanması için 40 saniyelik bir süre tanıdık. Bu rekor sürede farklı olanı bulanları görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Bulmaca, kısa sürede İngiltere’de gündem olurken, birçok kişi bulmacanın çözüm sürecini ‘beyin yakıcı’ olarak nitelendirdi.

Hankinson, bulmaca severlere, ‘tamamen odaklanın’ tavsiyesi de verdi. Önce aynı olan tırtılları bulun ve farklı olan otomatikman ortaya çıksın…

Peki siz doğru cevabı bulabildiniz mi?

Yoksa hala mücadele mi ediyorsunuz?

Eğer sonuçtan emin değilseniz veya pes ediyorsanız işte bulmacanın yanıtı;

Sağ alttaki yeşil-sarı ve kırmızı renklerdeki tırtılın eşi yok.

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