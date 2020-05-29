Sosyal medyayı ayağa kaldıran çilek deneyinin sahte olduğu ortaya çıktı

Tartışmalara yol açan çilek deneyi videosunu çeken kişi yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. Zira, geçen hafta dünyanın gündeminde yer alan videodan sonra, herkes evinde çileklerin üzerine tuz dökerek içinden böcek çıkmasını bekledi. Kimi kurtların çıktığını söylerken kimi de çileklerin temiz olduğunu belirtti.

Videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı videonun kurgu olduğunu söyleyince sosyal medya linçi yedi. Tuzlu suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi gösterdiğini itiraf eden kullanıcı, yaptığı açıklamada, “Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil” dedi…

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