Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Daha önce mor elbise ve kuru kafalarla sosyal medyada viral olan 'bu ne renk?' çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. Bu kez sosyal medya bu fotoğraf renkli mi yoksa siyah-beyaz mı diye ikiye bölündü.

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Kimsenin rengi üzerinde uzlaşamadığı elbiseden sonra sosyal medya bu kez bu fotoğrafı konuşuyor.

Fotoğraf, ilk bakışta renkli olarak gözüküyor. Ancak bunun nedeni optik bir illüzyon. Çünkü aslında bu fotoğraf siyah-beyaz.

İngiliz sanatçı Stuart Humphryes, Twitter’da takipçileriyle ‘renk asimilasyonu yanılsaması’ gösteren fotoğrafı paylaştıktan sonra kısa sürede viral hale geldi.

Stuart’ın beyinlerimizin renk algımızdaki ‘boşluğu doldurmak’ için eğitildiğini açıklarken, fotoğrafın üstündeki ızgaraların siyah beyaz olan şeyleri renkli algılamamıza neden olduğunu açıkladı. Stuart, “Beyin renkli çizgilerden aldığı bilgiyi beyne iletir ve tüm fotoğrafın böyle görülmesini sağlar” dedi.

Sosyal medya fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından ikiye bölündü. Bir taraf fotoğrafın siyah-beyaz olduğunu söylerken, bazıları ise renkli gördüğünü aktardı.

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