Sosyal medyayı salladı… MEB’den bekçi adaylarına ilginç soru

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Ağustos'ta yaptığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında katılımcılara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV'in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu. Söz konusu sorunun basitliği eleştiri konusu oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 24 Ağustos 2019'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda bir soru dikkat çekti.



“SAĞLIK BAKANLIĞI VE LÖSEV ÖNCELİKLE HANGİ İHTİYACA HİZMET EDER?”

MEB'in internet sitesinde yayınladığı sınavın A kitapçığında yer alan 27’inci soruda adaylara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu. Şıklarda ise Sağlık, Adalet, Ulaşım, Eğitim ve Barınma yer aldı. Sorunun cevabının ise Sağlık olduğu açıklandı. Söz konusu sorunun basitliği eleştiri konusu oldu.