Sosyal mesafe uyarısı yapıp sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Efeler Belediyesi tarafından, sosyal mesafenin korunması amacıyla semt pazarlarında esnaflar numaralandırılıp birer hafta ara ile ve iki tezgah arası 3 metre mesafeli olacak şekilde tezgah açması müsaade edilip, şehir merkezindeki banklara da iki kişinin aynı anda oturmaması için şerit çekilirken aynı belediyede görevli çalışanların vurdumduymazlığı görenleri şaşırttı.
7 KİŞİ AYNI BANKTA
Bugün sabah saatlerinde Zeybek Mahallesi'nde çalışma yapan belediye görevlileri yorulunca belediyeye ait bir bankta dip dibe 7 kişi oturup bu şekilde istirahat etti. Evden çıkma yasağı olan ve evdekal çağrısına uyup evlerinden dışardaki manzarayı izleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerinin bu tutumunu şaşkınlık içinde izledi.(İHA)