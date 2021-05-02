Sosyal mesafeli ev 1.3 milyon dolara satışa çıktı

Connecticut'taki Thimble Adaları'nda bulunan ev, hem konumuyla hem de dekorasyonuyla son derece dikkat çekici. Pandemiyle beraber öne çıkan izolasyon, karantina ve sosyal mesafe kuralları için de oldukça ideal.

2.038 metrekarelik ev, Thimble Adaları’nın bir parçası olan Long Island Sound’un ortasında 1 dönümlük bir arazide yer alıyor.



Adanın kendi plajı ve özel iskelesi bulunurken evin de dört yatak odası, iki banyosu ve tüm mobilyaları hazır. Ayrıca istiridye hasadı ile ilgilenenlere kiralanan 2 dönümlük kabuklu deniz ürünleri yatakları da mevcut.



Kendine özel adası olan ev, Realtor aracılığıyla 1 milyon 295 bin dolara satışa sunuldu.



Thimble Adaları, ilk olarak 1614'te Adrian Block tarafından keşfedildi. Efsaneye göre William Kidd isimli bir kaptan hazinelerini bu adalara gömmüş ve uzun süre de denizcilerin gözde mekanlarından biri olmuş.



Thimble Adaları'nda şu anda toplam 81 ev bulunuyor, her bir ev de özel olarak tasarlanmış.

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