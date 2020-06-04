Sosyal mesafeli yaz tatili başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla Bodrum'da hummalı bir çalışma başladı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile kalkan seyahat yasağı, turizmin yerli turiste açılmasıyla birlikte ilk önce evleri bulunan tatilciler Bodrum'a akın etmeye başladı.
SEZON AÇILDI
Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması alınan, sıkı önlemlerle evde kalan vatandaşlar yaklaşık 2 ayın sonunda rahat bir nefes aldı. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tedbirlere uyan vatandaşlar süreci atlattıktan sonra soluğu Ege'de aldı. Korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlar Bodrum'daki otellere gelerek tatilin tadını doyasıya çıkarmaya başladı. (İHA)