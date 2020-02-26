Sosyetik tatil bölgesi sokak hayvanlarına cehennem oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan sosyetik tatil cenneti Göltürkbükü’nde, son iki ayda otuza yakın kedi ve köpeğin zehirlenmesinin ardından sahipli üç köpeğin daha zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverleri isyan ettirdi. Camilerden, kedi ve köpeklerin dışarı bırakılmaması için anonslar yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvanseverlerin tüm çabalarına rağmen sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesinin önüne geçilemiyor. Dün akşam saatlerinde de Göltürkbükü'nde sahipli üç köpek zehirlendi, camilerden anons yapılıp hayvan sahipleri uyarıldı.

Göltürkbükü'nde Nur Bilen Yavuzer'in ‘Balıkçı' isimli köpeği ile Cihan Kaynar'ın ‘Ütopya', bir de ‘Maviş' isimli üç köpek zehirlenerek öldürüldü. Sahipleri, tarafından Bodrum ve Yalıkavak'taki veteriner kliniklerine götürülen köpekler can çekişerek öldü.

CAMİDEN ANONS YAPILDI KÖPEKLER TOPLANDI

Saat 20.30 sıralarında ise Türkbükü Camii'nden anons yapıldı. Türkbükü cami imamı Ahmet Aygün anonsunda, “Tüm köy halkımıza duyurulur. Yaklaşık iki aydır kedi ve köpeklerimiz vahşice zehirlenerek öldürülmüştür. Bu zehirlenmeler ve köpek ölümleri ne yazık ki bugün de devam etmiştir. Sahipli kedi ve köpeklerin sokağa bırakılmaması, sahipsizlerin ise hayvan severler tarafından kontrol altına alınması önemle rica olunur. Ayrıca duyarlı vatandaşlarımızın bu katliamı yapanları görüp duyarsa hemen güvenlik güçlerine haber vermeleri önemle rica olunur” dedi.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği yönetim kurulu üyesi İnci Kutay “Zehirlenmeler aylardır devam ediyor, jandarma, polis, savcılık sürekli suç duyurusunda bulunuyor, elimiz kolumuz bağlandı, katiller ellerini sallayarak ortalıkta dolaşıyor ve hiç bir şey yapılmıyor, yapılamıyor. Bu konu ile de ilgili güvenlik güçlerine suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Son iki ayda bölgede zehirlenen hayvan sayısı 30'u geçti.