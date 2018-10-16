Sovyet klasikleri, Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Yakın tarihin kapalı kutusu Sovyetler Birliği'nin bir döneme damgasını vuran otomobilleri, Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki yerini aldı. Sovyet ruhunu yaşatan otomobiller, klasik tutkunlarını nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.

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Klasik otomobil denince akla ilk gelen yerlerden olan Rahmi M. Koç Müzesi, zengin koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor; 7 klasik otomobil daha müzedeki yerini aldı. Tarihi dokusunu koruyan ve yıkılmış bir devletten geriye kalan birkaç parçadan olan Sovyet arabaları ilk günkü görkemiyle zamana adeta meydan okuyor.

Bir döneme damgasını vuran ancak Sovyetler Birliği'nin siyasi politikaları yüzünden dünyaya yayılamayan otomobiller yakın tarihe ışık tutuyor.

Müzede ziyaretçilerini bekleyen otomobiller şöyle:



*1952 model Gaz 20 – Pobeda

*1958 model Gaz 21 – Volga

*1964 model Gaz 21 – Volga

*1952 model Moksvich- 400

*1957 model Moksvich – 423

*1956 model Gaz 12 – Zim

*1965 model Zaz – Zaporozhets 965A

