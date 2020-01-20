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Soya fasulyesi kaç kalori? Soya fasulyesinin besin değerleri ve kalorisi…
Soya fasulyesi kaç kalori? Soya fasulyesinin besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, soya fasulyesi kaç kaloridir? Soya fasulyesinin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Yaşam 20 Ocak 2020 - 13:45

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de soya fasulyesidir. İşte, soya fasulyesinin değerleri ve kalorisi…

SOYA FASULYESİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram soya fasulyesi 147 yaklaşık kaloridir.

SOYA FASULYESİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram soya fasulyesinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 67.5 g
Enerji: 147 kcal
Protein: 12.95 g
Toplam yağ: 6.8 g
Karbonhidrat: 11.05 g
Lif: 4.2 g
Kalsiyum: 197 mg
Demir: 3.55 mg
Magnezyum: 65 mg
Fosfor: 194 mg
Potasyum: 620 mg
Sodyum: 15 mg
Çinko: 0.99 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 29 mg
Tiamin: 0.44 mg
Riboflavin: 0.18 mg
Niasin: 1.65 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 165 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 9 µg
A Vitamini, IU: 180 IU
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,79 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.28 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3.2 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

Son güncelleme: 13:46 - 20.01.2020
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