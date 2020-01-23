Soya fasulyesi Doğu Asya'ya özgü bir baklagil türüdür. Asya yemeklerinin önemli bir parçasıdır ve binlerce yıldır tüketilmektedir. Bugün, çoğunlukla Asya ve Güney ve Kuzey Amerika'da yetiştirilmektedir. Soya unu, soya proteini, tofu, soya sütü, soya sosu ve soya yağı gibi çeşitli soya ürünleri mevcuttur. Peki, soya fasülyesinin faydaları nelerdir? Soya fasülyesi neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Soya fasulyesi, metabolizmayı geliştirme, sağlıklı kilo almaya yardımcı olma, kalp sağlığını koruma ve menopozun etkilerini azaltma yetenekleri de dahil olmak üzere birçok fayda sunar. Sindirimi iyileştirir, kemik sağlığını geliştirir, doğum kusurlarına karşı korur, dolaşımı arttırır, diyabet riskini azaltır ve genellikle vücudu güçlendirir. Şimdi soya fasülyesinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Soya fasülyesinin faydaları nelerdir? Soya fasülyesi neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

SOYA FASÜLYESİNİN FAYDALARI

Soya fasülyesinin insan sağlığı açısından yararlarından bazıları şunlardır:

* Prostat kanseri başta olmak üzere pek çok farklı türdeki kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

* Diyabet hastaları için düzenli tüketim halinde idrarda açığa çıkan protein oranını dengeleyerek diyabete bağlı gelişen sorunları azaltmaya yardımcı olur.

* Kadınların yaşının ilerlemesiyle daha da belirgin bir hal alan kemik erimesi, sıcak basması gibi hormonal değişimlerden kaynaklanan menopoz belirtileri için soya tüketmeleri önerilir.

* Östrojen, kadınları üreme yıllarında koroner kalp hastalığına (KKH) karşı koruyabilir, ancak menopozdan sonra KKH oranları önemli ölçüde artar. Soya fasulyesinin, her ikisi de KKH için bilinen risk faktörleri olan toplam kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir.

* Soya yemek, bitki proteininizi artırmanın harika bir yoludur. Araştırmalar, diyetinize daha fazla karbonhidratın aksine daha fazla bitki proteini dahil etmenin, kan basıncını düşürmek gibi açık kardiyovasküler faydalara sahip olduğunu göstermektedir.

* Soya fasulyesi, kemiklerin gelişimi ve korunması için hayati önem arz eden kalsiyum bakımından zengindir. Ek olarak kemik yapısının korunmasında işlevi olan magnezyum mineralini de içerir. Soya fasulyesi ve diğer soya ürünlerinin yoğun olarak tüketildiği ülkelerde osteoporoz ve diğer kemik sorunlarının daha az olduğu görülmüştür. Düzenli olarak soya fasulyesi tüketmenin kemiklerdeki mineral kaybının önlenmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir.

* Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran soya fasülyesi, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.