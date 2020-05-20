Kurallara aykırı davranan ve sınır tanımayan çocuklar okul öncesi ve sonrası davranışlarıyla ebeveynlerin zor dönemler geçirmesine neden oluyor. Parkta, bahçede veya okulda arkadaşlarıyla uyum sorunu yaşayan bu çocuklar öfkeli tavırları ile dikkatleri çekiyor. Peki, söz dinlemeyen çocuğa nasıl eğitim verilmelidir?

Çocuğunuz siz ne isterseniz yapmayacağını söylüyor ve tekrar tekrar sorduğunuzda yine de reddediyorsa harekete geçme ve onu disipline etmenin zamanı geldi demektir. Ancak çocukları disipline ederken ebeveynlerin yaklaşımı büyük önem taşıyor. Çocukların ihtiyacına ve kişiliklerine uygun davranışlar sergilenmeli ve çocuğunuzun uyumlu ve duyarlı olmasına katkıda bulunulmalıdır. Peki çocuğun söz dinlemeyen davranışlarına bir son vermek için neler yapılmalıdır? Söz dinlemeyen çocuklarınızı ikna etme yolları nelerdir? İşte zor günler geçiren ebeveynlerin çocuklarına karşı bazı yol gösterici yaklaşımlar…

DOĞRU ÇİZİLEN SINIRLAR ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR

Çocukların toplumsal yaşamlarında kurallara uyması ve bu sınırlar çerçevesinde davranması çocuğun gelişimi ve psikolojik anlamda önemlidir. Ancak, anne ve babaların yaklaşımı büyük önem taşır. Çocuğa sürekli yapma ya da her yaptığına müdahale edici davranışlarla karşısına çıkılması çocukların keşfetme ve merak duygularını olumsuz yönde etkiler.

GÜVEN DUYDUĞUNUZU HİSSETTİRİN

Çocuğunuzun inatçı, sabırsız davranışları sizi asla pes ettirmemelidir. Her koşulda onun yanında olduğunuzu hissettirin ve çocuğunuzun düzeleceğine karşı umudunuzu kaybetmeyin. Sizin bu tavırlarınız karşısında zamanla sizin güveninizi boşa çıkarmayacaktır.

HAYIR DEDİĞİNİZDE KARARINIZI DEĞİŞTİRMEYİN

Çocuğunuza ‘'hayır'' dedikten sonra ‘'evet'' olarak değiştirmeyin. Sözünüzü dinlemediği anlarda bu davranışlarını başkalarına (baba, öğretmen) söylemekle tehdit etmeyin. Bu tip davranışlar çocuğunuzun size olan tavırlarını daha da zorlaştırıcı hale gelir. Bu şekilde çocuğunuza ‘'hayır‘' diyebilmeniz ve sınır çizmeniz daha faydasız olacaktır.

DAVRANIŞLARINI ÖDÜLLENDİRİN

Çocuğunuz doğru yaptığı zaman bu davranışlarını güçlendirici karşılık verin. çocuğunuzu yemeğe çağırdınız ve beklenen cevap geldi ‘'şimdi yemeyeceğim'' onu zorla yemek masasına oturtmak yerine empati kurmayı deneyin. Ona arkadaşlarınla oynamak istiyorsun ama yemek hazır diyerek nazikçe masaya davet edin. Böylelikle çocuğunuzu anladığınızı ve yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Yemekten sonra biraz daha oynamasına izin vererek dinleme davranışlarının gelişmesini sağlayabilirsiniz.