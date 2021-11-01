SÖZCÜ yazdı, filmciler çöplerini temizledi

Muğla’nın Datça ilçesinde çevrecilerin hafta sonu yürüyüşünde Lindos Koyu’nda "Her Şey Dahil" isimli filmin setinin çekimler sonrasında çevre temizlenmeden olduğu gibi çöpleriyle bırakılıp, terk edilmesini sosyal medyada paylaşıp SÖZCÜ'de yayınlanmasının ardından belediyece uyarılan set ekibi çevreyi temizledi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesinde çevreciler hafta sonu yürüyüşünde Lindos Koyu'nda çekimi yapılan “Her Şey Dahil” isimli bir filmin setinin çöpleriyle karşılaşmıştı.

Çekimler bittikten sonra tüm atıkların bölgede bırakıldığı, bırakılan malzemeler içinde yanıcı maddelerin de olduğu gözlenirken, filmde kullanılan büyük bir örtü üzerine alay edercesine yazılan, “Biz buradaydık. Her Şey Dahil Film ekibi” not da büyük tepkiye neden olmuştu.

Durumun sosyal medyada paylaşıp sozcu.com.tr’de yayınlanmasının ardından Datça Belediyesi'nin de uyarısıyla set ekibi çevreyi temizledi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, duyarlılık nedeniyle doğaseverlere teşekkür etti.

ÇÖPLERİNİ KALDIRDILAR

Haberin yayılmasından sonra “Her Şey Dahil” filminin setini, çöpünü, yanıcı maddelerini bırakanlar, Datça Belediyesi’nin uyarısıyla çevreyi temizledi.

Datça Belediyesi Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, ardından da Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konuyla yakından ilgilenerek çevrecileri arayıp gerekenin hemen yapılacağını belirtti.

Daha sonra da film ekibinin çöplerini topladığı haberi verildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, duyarlılık nedeniyle doğaseverlere teşekkür etti.