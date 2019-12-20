SÖZCÜ’ye sonsuz teşekkür sunuyoruz

Dr. Ezer, “SÖZCÜ Gazetesi’ne verilen vefat ilanları gelirinin bir kısmı LÖSEV’e bağışlanıyor. Buradan azımsanmayacak bir gelir geldi ve tamamı lösemili çocuklarımızın parasız eğitimlerine ve okul giderlerine harcandı. SÖZCÜ Gazetesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi

LÖSEV'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer yeni yıl için sevdiklerine hediye seçen herkesi, bir çocuğun hayatına umut olmaya davet etti. Her yıl 2 bine yakın çocuğun yakalandığı lösemi hastalığında tedavi başarısını yüzde 92'lere çıkaran Lösemili Çocuklar Vakfı, bugüne kadar binlerce çocuğu ücretsiz tedavi ettirdi. Tedavilerinin yanı sıra çocuklar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını da karşılayan LÖSEV'in bağışlar dışındaki en önemli geliri annelerin el emeği hazırladığı hediye satışları. Tedavi gören lösemili çocukların annelerin atölyelerde ürettikleri hediyelikleri LSV Dükkan'da satışa çıkıyor.

‘HAYAL EDEMEZDİK'

– LÖSEV ailesi günden güne büyüyor. Kocaman bir iyilik hareketini topluma yaymaya nasıl başardınız?

Bir çocuk hematoloji onkoloji uzmanı olarak 1990'lı yıllarda yaşadığımız başarısızlıklar ve karşılaştığımız engeller bizi bunları yapmaya mecbur etti. Kucağımızda kaybettiğimiz çocuklar, dökülen saçlarını yapıştırmaya çalışan yavrular, omuzumuzda ağlayan anne ve babalar “Artık bir şeyler yapmalısın Üstün” dedirttiler.

– LÖSEV'i kurarken bu kadar büyüyeceğini ön görmüş müydünüz?

Hayır, bu mümkün değildi. Çünkü biz LÖSEV'i 5 arkadaş, bir masa iki sandalye ile kurduk. Gerçi tüm hayatımızı ortaya koyduk ve vakfettik ama bütün Türkiye'nin gönlünde taht kuran, alanında dünya lideri, dev bir yapıyı asla hayal edemezdik.

‘BÜYÜK BÜTÇE LAZIM'

– Lösemili çocukların yanı sıra bütün yetişkin lösemi ve kanser hastalarını da tamamen ücretsiz tedavi ediyorsunuz. Bunun altından nasıl kalkıyorsunuz?

Bu çok zor bir başarı hikayesidir. Çünkü sağlıkta doktor hastane ve hasta ilişkisinde araya paranın girmesi inanın bizim gibi hekimleri çok üzüyor. Düşünsenize parası olmadığı için tedavisini sürdüremeyen, yarıda bırakan lösemili çocukların varlığını ya da imzaladığımız Çocuk Hakları Beyannamesi'ne göre bütün çocuklara en iyi tedaviyi tamamen parasız sunulması gerektiğini ve parası olmadığı için en iyi tedavilere, hastane koşullarına sahip olamadığı için enfeksiyondan, kanamadan veya umutsuzluktan kaybedilen hastaların yerine kendimizi koyuyoruz. Elbette en büyük bütçeler gerekiyor. Lösemi ve kanser çok para gerektiren hastalıklardır. Bizim ailelerimiz arasında çok anlamlı bir söz vardır. “Lösemi zengin hastalığıdır.” Gerçekten de sadece ilaçlar değil yardımcı tedaviler, beslenme, hijyen, moral, hayata sımsıkı satılabilmek için çok büyük maddi güçler gerekiyor.

– Peki bağışlar her şeyi karşılıyor mu?

Elbette yeterli değil, bunun sınırı olamaz da. Şimdi yetişkin bir kanser hastası için bazen günde 50 bin lira harcıyoruz ve bunu kendimiz karşılıyoruz.

Doğal mandalina fark yarattı

– Tamamen doğal mandalina satışına başlamıştınız. Nasıl gidiyor?

LÖSEV Çiftliği'nin tarım ilaçsız, kimyasal katkısız, gazsız, parafin mumsuz tamamen doğal yetiştirilmiş mandalinası çok ilgi çekti. Bu arada lösemili çocuklarımıza desteklerinden dolayı SÖZCÜ Gazetesi'ne ve ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerin haberinden sonra bir ara mandalina toplayıp yetiştirmekte güçlük çektik. Şimdi sonuna geldik. 40 ton civarında mandalinanın acil tüketilmesi gerekiyor. Çünkü katkısız doğal gıdaların raf ömrü, dayanıklılığı kısa oluyor. Dalından koparıldıktan sonra tüketilmesi şart. Bu nedenle LÖSEV gönüllülerimizin hem LSV Dükkanlardan hem de internetten satın almalarını bekliyoruz. Öte yandan doğal mandalinalar gerçekten fark yarattı. Birçok anne çocuğunun çokça tükettiği LÖSEV mandalinası sayesinde grip, anjin gibi hastalıklara yakalanmadığı bilgisini paylaştı.

Satıştan elde edilen gelir hastaların tedavisine gidiyor

– LÖSEV artık bağışlar dışında da kaynak yaratmaya başladı. LSV Dükkanlar, doğal mandalina üretimi, anne atölyeleri tüm bu projeler nasıl gelişti?

Vakıflar sadece bağışlarla ayakta kalamazlar. Osmanlı'dan beri süre gelen vakıfçılıkta kendi gelir kaynaklarını da oluşturmak zorundalar. Özellikle tüm lösemili ve kanserli çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına da yardımlar başlayınca bağışların yetmeyeceğini düşündük ve LSV Dükkanları açmaya, kendi ürünlerimizi buralarda satmaya başladık. Çok büyük ilgi oldu ve duyarlı insanlar destek veriyorlar.

İNTERNETTEN SATIŞ

– Üretim atölyelerinizde kimler görev alıyor?

Lösemili çocuklarımızın anneleri hem çocuklarının hastalıklarını unutmak hem de hayata bağlanmak için atölyelerde üretiyorlar. Çok güzel bebekler, şık çantalar, seramik rozetler, magnetler, kitap ayraçları, sağlıklı kahve ve çay kupaları başta olmak üzere binlerce ürüne imza atıyorlar.

– LSV Dükkanlardan elde edilen gelirlerle ne yapılıyor?

Bu satışlardan elde edilen gelir öncelikle çeşitli hastanelerde tedavi gören lösemili ve kanserli hastalarımızın tedavi giderleri için harcanıyor. Yeni tanı alan Lösemili bir çocuk 18 ay boyunca maddi yardım alıyor ve annesinin banka hesabına yatırılıyor. Bunun yanı sıra yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, oyuncak gibi yardımlar ailelerin evlerine kadar kargo ile yollanıyor.

– LÖSEV'in internetten de satışı var değil mi?

Evet, www.lsvdukkan.com web sitemizden seçilen ürünler istenilen adrese hediye paketi yapılarak gönderiliyor. Açıkçası LÖSEV'den satın alınacak bir hediye ile hem sevdikleriniz sevinecek, hem de Lösemili bir çocuk bir ömür boyu yaşatılacak.

– LÖSEV artık camilerde çelenk bağışı almıyor mu?

Evet, artık çelenk bağışları anlamını kaybetti. Orada zorunluluk gibi çelenge yazılan yazılar yerine cenaze sahiplerinin evlerine yollanan LÖSEV ile acınızı paylaşıyoruz sertifikaları çok daha anlamlı bulunuyor. İnanıyoruz ki çok sevdikleri bir yakınını kaybederken bağışlarla lösemili bir çocuğu yaşatmanın, kalbinin onlarda attığını hissetmenin değeri çok daha büyüktür. SÖZCÜ Gazetesi'ne verilen vefat ilanları gelirinin bir kısmı da LÖSEV'e bağışlanıyor. Buradan azımsanmayacak bir gelir geldi ve tamamı lösemili çocuklarımızın parasız eğitimlerine ve okul giderlerine harcandı. Bunun için de hem SÖZCÜ Gazetesi'ne hem de yakınlarını kaybeden kişi ve kuruluşlara sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz.