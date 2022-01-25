Spam e-postalarda saklı kalan milyon dolarlık ödül

Spam (istenmeyen) posta klasöründe gezinirken hiç beklenmedik bir ödülle karşılaşan Laura Spears'ın hayatı değişti.

Sozcu.com.tr

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Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen e-postalarımızı, artık günlük hayatımızda sık sık kontrol ediyoruz. Ancak spam (istenmeyen ya da önemsiz) olarak adlandırılan ve çoğu zaman virüs ya da tanıtım e-postalarının düştüğü klasöre pek de bakmıyoruz.

Amerika’da Laura Spears isimli bir vatandaş, spam postalarını tesadüfen kontrol edince kendisini büyük bir ödülün beklediğini keşfediyor.

Michigan, Oakland İlçesinden Laura Spears, spam postalarını başka bir mesaj için kontrol ederken eyalet piyangoundan 3 milyon dolar kazandığını keşfetti. 55 yaşındaki hemşire şimdi erken emekli olmayı ve servetini ailesiyle paylaşmayı planlıyor.

Spears olayı şu sözlerle anlatıyor: “Facebook’ta Mega Millions ikramiyesinin oldukça yükseldiğini gösteren bir reklam gördüm, bu yüzden hesabıma girdim ve bir bilet aldım. Birkaç gün sonra birinden bir e-posta bekliyordum, bu yüzden spam klasörünü kontrol ettim. O zaman piyangodan bir ödül kazandığımı söyleyen e-postayı gördüm. Okuduklarıma inanamadım, bu yüzden e-postadaki mesajı onaylamak için piyango hesabıma giriş yaptım. Her şey benim için hâlâ o kadar şok edici ki gerçekten 3 milyon dolar kazandım!”

Spears, 31 Aralık çekilişinde beş sayıyı eşleştirerek 1 milyon dolarlık ödül kazandı. Megaplier adı verilen bir bonus özelliği sayesinde ödül katlandı. Spears şunları söyledi: “Büyük bir ödülle ilgili başka bir e-posta alacak kadar şanslı olma ihtimalime karşı Michigan Piyangosu’nu güvenli gönderenler listeme ekledim.”

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