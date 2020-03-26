Bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerde sperm kalitesi ve sayısını değerlendirmek için yapılan sperm testi (spermiogram) hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Sperm testi nedir? Normal sperm değerleri kaç olmalı?

1 mililitre (ml) meni içindeki sperm sayısı, spermin büyüklüğü ve şekli, spermin doğru hareket etme yeteneğini test etmek amacıyla yapılan sperm testi nedir? Normal sperm değerleri kaç olmalı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SPERM TESTİ (SPERMİOGRAM) NEDİR?

Sperm testi, meni içinde yer alan sağlıklı sperm hücresi miktarını ve kalitesini ölçmek için yapılan bir laboratuvar testidir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen, gebeliğin oluşmaması durumunda öncelikli olarak uygulanan testlerden biridir.

Bir sperm testi sperm sağlığının üç ana faktörünü ölçer:

– Sperm sayısı

– Spermin şekli

– “Sperm motilitesi” olarak da bilinen sperm hareketi

NORMAL SPERM DEĞERLERİ KAÇ OLMALI?

Normal sperm sayısı, 15 milyon sperm ile mililitre (mL) sperm başına 200 milyondan fazla sperm arasında değişir . Mililitre başına 15 milyondan az sperm veya ejakülat başına 39 milyondan az sperm her şey düşük kabul edilir. Düşük bir sperm sayısına genellikle oligospermi denir . Yüksek veya ortalamanın üzerinde sperm sayısı, milimetre başına 200 milyon spermin üzerindedir.

SPERM TESTİ SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sperm testinde normal kabul edilen değerler şunlardır: