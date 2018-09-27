Spiker Benan Kepsutlu, Özgür Taşdemir ile olan evliliğini bitirdi

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Spiker Benan Kepsutlu ile geçen yıl evlendiği İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in evliliği tek celsede bitti. Eşinin, kafasına silah dayandığını ve ayrılması durumunda ölümle tehdit ettiğini iddia ederek “çekişmeli” boşanma davası açan Kepsutlu, eşiyle anlaşmalı olarak boşandı.

BEBEĞİ KARNINDA ÖLDÜ

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açan ünlü spiker Benan Kepsutlu, dava dilekçesinde eşi Özgür Taşdemir'den psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Şiddet nedeniyle zaman zaman programlara çıkamadığını da anlatan Kepsutlu'nun avukatı Feyza Altun da “Müvekkil öğretim görevlisi olduğu kurumda da derslere girememiştir. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan, kolu kırılan müvekkilin koluna hastanede platin takılmıştır. Müvekkilin gördüğü şiddet nedeniyle bebeği karnında ölmüştür. Bebek 4 aylık olması nedeniyle ancak kürtaj yoluyla alınmıştır.

Davalı, koruma kararı çıktıktan sonra müvekkili tehdit etmeye, mesaj atmaya, aramaya devam etmiştir. Davalının 1 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 20 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini ve mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz” dedi. Kepsutlu açtığı davanın ardından mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulundu.

“ANLAŞMALI” BOŞANDILAR

Ancak çiftin “çekişmeli” olarak devam eden boşanma davaları “anlaşmalı” olarak sona erdi. Benan Kepsutlu ve Özgür Taşdemir, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne gelerek tek celsede boşandı. Gizli görülen davada tarafların “anlaşmalı” olarak boşandıkları öğrenildi. Tarafların birbirinden nafaka, maddi-manevi tazminat ve mal paylaşımı talebinde bulunup bulunmadıkları dava dosyasında yayın yasağı olduğu için gizli tutuldu.

“ÇOK YIPRATICI BİR SÜREÇTEN GEÇTİ”

Duruşmanın bittiğine dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Benan Kepsutlu'nun avukatı Feyza Altun “Kıymetli arkadaşım Benan Kepsutlu boşandı. Dosyada yayın yasağı bulunduğundan bu açıklamayı yapmak zorunda hissettik. Kendisi onu çok yıpratan bir süreçten geçti. Medyanın haberleri, sürekli sorulan sorular, yapılan imalar bu süreci daha da yıpratıcı bir hale getirdi. O yüzden ne kendisinin, ne de karşı tarafın fazla yıpranmaması için boşanmayı “anlaşmalı” gerçekleştirdik” paylaşımında bulundu.