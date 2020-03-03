Spina bifida, omurga ve omurilik düzgün bir şekilde oluşmadığında ortaya çıkan bir doğum kusurudur. Bu bir tür nöral tüp defektidir. Miyelomeningosel en ciddi tiptir ve her 100.000'de 60 doğumda görülür. Kadınlar erkeklerden daha çok etkilenir. Peki, Spina Bifida belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenler ve merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Ayrık omurga hastalığı olarak da bilinen Spina Bifida’nın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat ailede nöral tüp defekti öyküsü ve folat eksikliği gibi genetik ve çevresel risk faktörlerinin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Hamileliğin ilk ayının sonunda, bir bebeğin omurga ve omuriliği gelişirken ortaya çıkan spina bifida hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Spina Bifida belirtileri nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

SPİNA BİFİDA NEDİR?

Spina bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisidir. Nöral tüp defektleri, beyin veya omuriliğin doğumsal kusurlarıdır. Nöral tüp defektleri sıklıkla hamileliğin ilk ayında, anne adayının hamile olduğunu bile bilmeden önce meydana gelir. Kusurun ciddiyetine ve omurgadaki konumuna bağlı olarak belirtiler değişkenlik gösterir. Hafif kusurlar çok az veya hiç sorun çıkarmazken, daha ciddi kusurlar kaslarda zayıflık, mesane kontrolü kaybı veya felç dahil ciddi problemlere yol açabilir.

SPİNA BİFİDA TÜRLERİ

Spina bifida başta myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebilir.

Bunlar:

Spina Bifida Okülta (SBO)

Hastalığın en sık görülen ve en hafif formudur. Birçok insan hastalığın farkında bile değildir, başka bir nedenle çekilen röntgende fark edilir. Omurgadaki kemiklerin ufak bir kısmı açıktır ve kapalı-gizli spina bifida olarak da adlandırılır. Genellikle herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz ve ameliyat gerektirmez. Bebeğin sırtında doğum lekesi ya da tüy öbeği görülebilir. Tanı genelde başka bir nedenden dolayı çekilen omurga röntgeni esnasında şans eseri konur.

Bazı durumlarda omuriliğin sıkışabilir ve gerilebilir, buna gergin omurilik sendromu denir. Omuriliğin gerilmesi sinir sistemini etkileyerek bacak hareketlerinde zayıflık ve idrar kaçırmaya neden olabilir.

Meningosel

Spina bifida'nın en nadir türüdür. Omuriliği çevreleyen zarlar omurganın açık kısımlarından dışarıya doğru fıtıklaşırlar. Fıtık kesesi içinde beyin ve omuriliği çevreleyen ve koruyan serebrospinal sıvı da bulunur. Bu kistik görünümlü yapının boyutları değişken olabilir ve normal gelişimi sağlamak için ameliyat ile çıkartılabilir. Bazı bebeklerde hiçbir soruna yol açmazken, bazı bebeklerde ise mesane ve bağırsaklarıyla ilgili şikayetler yaşanabilir. Çok nadir olarak hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) görülebilir.

Myelomeningosel

Spina bifida'nın en ileri ve en sık görülen ciddi türüdür. Omurga kemiklerinin arasından çıkan kese, omurilik ve sinirlerin bir kısmını tutar ve sinirler zarar görür. Bu durum motor ve omurilik problemleri, kısmi felçler, ayakta his kaybı ve yürüme zorluğu, hidrosefali, idrar ve dışkı kaçırma, ileri böbrek yetmezliği ile skolyoz gibi bir takım hastalıklara neden olabilir. Şikayetler hangi sinirlerin etkilendiğin bağlı olarak değişir.

SPİNA BİFİDA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirti ve bulgular spina bifidanın tip ve ciddiyetine göre değişir. Belirtiler her hasta için farklı olabilir.

– Spina bifida occultada görülen belirtiler

Spinal sinirler etkilenmediği için yer almadığı için genellikle hiçbir belirti veya bulgu yoktur. Ancak bazen anormal bir saç tutamı, küçük bir çukurluk veya doğum lekesi gibi defektin üzerindeki gözle görülebilir bulgular bulunur.

Meningoselde görülen belirtiler

Omuriliğin etrafındaki zarlar omurgada bulunan bir açıklıktan dışarı doğru sarkar. Bu da içi sıvıyla dolu bir kesenin oluşmasına neden olur. Ancak bu kese omurilik ya da başka bir sinir dokusu içermez.

Myelomeningoselde görülen belirtiler

* Omurilik kanalı, sırtın alt veya orta bölümünde birkaç omur boyunca açık kalır.

* Hem omuriliği çevreleyen zarlar hem de omurilik veya sinirler, doğumda bu açıklıktan sarkarak bir kese oluşturur.

* Dokular ve sinirler genellikle korunmasız bir şekilde dışarıdadır. Bazen kesenin üzeri cilt ile kaplanmıştır.

* Yaşamın ilerleyen dönemlerinde yürüme problemleri, bacaklarda şekil bozuklukları ve mesane kontrolü sorunları gibi ciddi belirtiler görülebilir.