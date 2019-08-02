Gebelikten korunmada kullanılan en uygun yöntemlerden biri spiraldir. T şeklinde metal veya plastik malzemeden oluşan bir aparattır. Doğum kontrol yöntemleri arasında çözüm odaklı ve kullanımı kolay olan spiralin kadınlar arasında kullanımı oldukça yaygındır. Peki spiral nasıl korur? Spiral çeşitleri nelerdir?

Doğum kontrol yöntemlerinin günümüzde oldukça önemli olmasıyla çeşitli doğum kontrol uygulamaları meydana gelmektedir. Kullanılan bu yöntemlerle hamilelik sürecini istediğiniz an tekrar yakalamanız veya ertelemeniz mümkün olacaktır. Her kadın doğum kontrol yöntemi uygulamadan önce kadın doğum uzmanından destek alarak kişiye uygun bir yöntem seçilmelidir. Spiral kullanarak 5 yıl hamilelikten sağlıklı bir şekilde korunabilir. İsterseniz daha sonra uzman kişiler tarafından tekrar taktırabilirsiniz.

SPİRAL ÇEŞİTLER

Spiral iki çeşittir hormonlu spiral ve bakır spiral. Adet kanamalarını dindirmesi, dış gebeliği önlemesi ile hormonlu spiral kullanımı kadınlar arasında kullanımı oldukça yaygındır. İşte spiral türleri

HORMONLU SPİRAL

1. Hamilelikten korumada daha etkilidir.

2. 5 yıl boyunca hamilelik riskini ortadan kaldırır.

3. Dış gebeliği önler

4. Adet sancılarını azaltır ve neredeyse yok eder

5. Adet kanamaları şiddetli olan kişilerde demir eksikliği gibi sorunlar meydana gelebilir. Hormonlu spiral bu sorunu ortadan kaldırabilir.



SPİRAL ADET DÖNEMİNDE Mİ TAKILIR?

Spiral takılırken genellikle regl dönemi tercih edilir. Bu dönemde yapılan işlem kolaylıkla sonuca ulaşabilir fakat doğum sonrası ve kürtaj sonrası spiral takılabilmektedir. Adet döneminde takılacaksa adet döneminin daha yoğun olduğu 2. Veya 3. günü takılabilir. Yapılan uygulama sırasında yaşanabilecek acıdan dolayı yaklaşık bir saat sonra ağrı kesici iğne veya ilaç verilmesi önerilmektedir.

SPİRAL NASIL TAKILIR?

Spiral taktırmak isteyen kadın uygun ortamda yatırılarak uzman kişiler tarafından takılması sağlanır. Öncelikle kişinin antiseptik solüsyonlarla hijyeni sağlanır. Ardından rahim dışarı çıkartılarak aparat takılır ve iyice yerleştirilmesi sağlanır. Ultrasonla spiral takıldığı yer kontrol edilerek sabitleme sağlanır. Uygulamadan 1 ay sonra kontrol amacıyla muayeneye gidilir. Bir sonraki muayene 1 sene sonra olacaktır.