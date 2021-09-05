Sporda şiddete polis engeli

Pandemide sessizliğe bürünen stadyumlarda, bu sezon seyirci izni verilmesiyle heyecan yeniden başladı... Yılda 14 bin spor karşılaşması yapılan İstanbul’da Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü olayları önlemek için görev başında.

Habip ATAM

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Dünyanın en kalabalık kentlerinden, 3 kıtanın kavşak noktalarından olan İstanbul'da bir yılda futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaklaşık 14 bin müsabaka düzenleniyor. Bu karşılaşmaların ana gövdesini futbol oluşturuyor.

Kentte spor müsabakaları fazla olunca, güvenlik birimlerine büyük görev düşüyor. Bu konuda da devreye İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü giriyor.

Ülkemizde en fazla taraftar sayısına sahip 3 kulübün de bulunduğu İstanbul'da, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sporda şiddeti önlemek için faaliyet gösteriyor. Merkez binası Üsküdar'da bulunan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, kent genelinde 225 personelle görev yapıyor. Titizlikle çalışan ekipler, takım taraftarlarının husumetinden, düşme ya da liderlik ihtimaline, hatta uluslararası karşılaşmalarda rakip takımların ülkeleri ile ülkemiz arasında siyasi konjonktüre kadar birçok kriteri analiz ediyor.

900 ila 1300 özel güvenlik görevlisi istenebiliyor. Polisler en büyük yardımı güvenlik kameralarından alıyor. Sahaya cisim atılmasından, hakarete, stada alkol sokulmasından, sahte kartla içeriye girmeye yönelik tespitler yapılıyor. Bu çalışmalar için emniyetin VAR Odası yardıma yetişiyor. Ayrıca statlardaki olaylar polislerin yaka kameralarından da anlık izleyebiliyor. Bir olay yaşanırsa şüpheli kişi gözaltına alınıyor.

Yaka kamerasından lazerle işaretleniyor

Emniyette statlarda bulunan kameraların kayıt verileri de yer alıyor. TT Arena'da 877, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 783, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda ise 760 kamera bulunuyor. Yaka kamerası sayısı ise 40'ı buluyor. Kameralarda ayrıca lazerle işaretleme özelliği yer alıyor. Suç ihtimalleri saptanarak harekete geçiliyor. Sosyal medyada küfür ve hakaret eden kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar statlarda maç izlemekten men edilmek ve 50 bin liraya kadar para cezası verilebiliyor.

Polis, 2018-2019 sezonunda 1660, bir sonraki sezonda 1016 kişiye, pandemi şartları sebebiyle seyircisiz maçların yapıldığı geçtiğimiz yıl ise 235 kişiye işlem yaptı. Bu yıl İstanbul'da futbol liglerinin ilk 3 haftasında 93 kişiye tehdit, hakaret suçundan işlem yapıldığı belirtildi.