Spordan maksimum fayda sağlamak için beslenme önerileri

Fit bir vücuda sahip olmanın yolu, egzersiz yapmak, düzenli uyumak ve sağlıklı beslenmeden geçiyor. Günlük koşuşturma içerisinde egzersize vakit ayırmak çok zor olduğundan, en kısa sürede en çok faydayı elde etmek herkesin rüyası. Belli kurallara dikkat edildiğinde bu rüyanın gerçek olması hiç de zor değil…

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1 kalori için 1 mililitre su

Düzenli spor yapmak, vücuttaki kas kitlesini artırıyor. Kas artışıyla, vücudun su ihtiyacı artıyor. Bu nedenle, spor yaparken harcadığınız her kalori için bir mililitre su tüketmeniz gerek. Spor yaparken maksimum faydayı sağlamaya dair ipuçları ise şunlar:

– Spor yapmaya başlamadan 1.5 saat önce karbonhidrat ağırlıklı bir öğün tüketin.

– Tercihinizi sabah sporundan yana kullanacaksanız, kahvaltıda mutlaka ekmek tüketin. Eğer iş çıkışında egzersiz yapacaksanız, karbonhidrat açısından zengin olan meyve, kuru meyve, süt ve yulaf tüketin.

– Gün boyunca sağlığınız için gerekli olan suyu tüketin. Su içmeye spor yaparken de devam etmek ve yarım saatte bir bardak su içmek performansınızı artırır ve vücudunuzu toksinlerden arındırır. Egzersizden sonraki ilk bir saat içinde idrar çıkışı varsa egzersiz sırasında yeterli miktarda su tüketilmiş demektir. Aksi durumda ise böbreklere aşırı yük binmesi, vücut sıcaklığının yükselmesi gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Egzersizden sonra su tüketimine devam edilmelidir. Böylece hem iştahı kontrol altına almak kolaylaşır hem de egzersiz sırasında su kaybı olduysa, bu yerine konulmuş olur.

– Spor yapmayı bitirdikten bir saat sonra protein ağırlıklı beslenmek fit olmak için size avantaj sağlar. Bu süreçte, yağsız et, tavuk, balık yiyin.