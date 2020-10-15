Spotify, RTÜK’e resmen başvurdu

Spotify, verilen 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK'e resmen başvurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle aralarında Spotify ve FOXplay’in de bulunduğu bazı yayın kuruluşlarına ihtarname göndermiş ve 72 saat süre vermişti.

Kuruluşlara 72 saat içinde başvuruda bulunmamaları halinde erişimin engellenmesi başvurusunda bulunulacağı bildirilmişti.

72 saatin dolmasına 4 saat kala Spotify, RTÜK’e yayın başvurusunda bulundu.

Başvuruyu RTÜK üyesi İlhan Taşçı,Twitter hesabından “Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK'e resmen başvurdu…” ifadeleriyle duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.

* Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.

* Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.